Acusado de matar argentina a facadas no RJ vai a júri popular, decide juiz

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O acusado de matar a facadas a argentina Florencia Aranguren, 31, irá a júri popular. O crime ocorreu no dia 6 de dezembro de 2023, em uma trilha para a praia de José Gonçalves, em Armação dos Búzios, no Rio de Janeiro.

Carlos José de França vai aguardar o julgamento preso. O juiz Danilo Marques Borges, da 2ª Vara de Búzios, negou o pedido da defesa para o acusado responder ao processo em liberdade e manteve a prisão do réu. "Tendo em vista que, até o presente momento, nada foi alterado no quadro fático ou jurídico, que impenda em modificação do entendimento do Juízo no tocante à necessidade da decretação da prisão preventiva", escreveu.

A Justiça do Rio de Janeiro realizou a primeira audiência do caso nesta terça-feira (30). Na ocasião foram ouvidas 11 testemunhas e realizado o interrogatório do acusado.

Para o magistrado, os indícios de autoria foram comprovados pela prova testemunhal. "O conjunto probatório coligido aos autos indica ser grande a possibilidade do crime ter sido praticado pelo acusado, fato que deverá ser avaliado pelo com maior profundidade pelos jurados, ao longo do julgamento a ser realizado em plenário".

A denúncia foi oferecida ainda em dezembro pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Carlos José de França foi denunciado por homicídio qualificado. A decisão foi da 2ª Promotoria de Justiça de Búzios.

O CRIME

O corpo de Florencia foi encontrado após uma denúncia anônima. A jovem argentina foi morta a facadas e pauladas, disse o secretário da Segurança Pública do município, Sergio Ferreira, em entrevista ao perfil Folha de Búzios, no Facebook.

O exame de necropsia mostrou que ela sofreu a maioria das lesões no pescoço. O corpo da vítima também tinha sinais de escoriações no cotovelo esquerdo e no pé direito.

Uma das facadas atingiu a artéria carótida e a veia jugular direita. As lesões provocaram a hemorragia externa, o que causou a morte da estrangeira.

Ela estava fazendo uma trilha em direção à praia de José Gonçalves com o cachorro no momento do crime. O animal, que permaneceu com a tutora, começou a latir, o que atraiu a atenção dos vizinhos, conforme relatado pelo programa Brasil Urgente, da TV Bandeirantes.

Câmeras de segurança registraram ela caminhando com o animal. As imagens mostram a vítima às 7h05 em uma estrada no bairro José Gonçalves. Cerca de 23 minutos depois, um homem é visto passando pelo mesmo local de bicicleta.

A vítima estava morando em Búzios há três dias, segundo a família contou à TV Globo.

A Polícia Militar foi ao local do crime e começou as buscas, resultando na captura do suspeito. Quando o homem foi levado para perto do cachorro, o animal reagiu, tentando atacá-lo.

Insatisfeito, o homem a levou para uma região abandonada, onde praticou o estupro.

Em 2014, ele foi condenado pela Justiça de Pernambuco a 20 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão, inicialmente em regime fechado. O Tribunal de Justiça de Pernambuco não informou se a pena foi convertida em regime semiaberto.

O homem também tem passagens por furto e lesão corporal, no Rio de Janeiro.