Jovem mata pai e deixa mãe ferida em SC

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um jovem de 18 anos, com a ajuda de um amigo, matou o pai e deixou a mãe em estado grave em Indaial (SC). O caso ocorreu na última segunda-feira (29). Eles estão presos de maneira temporária.

Jovem contratou amigo para matar os próprios pais. O filho, que não teve sua identidade revelada e que confessou o crime, teria oferecido R$ 50 mil e o carro da família para um amigo próximo para que o ajudasse a matar seus pais, em Indaial (SC). O assassinato estava sendo planejado há cerca de dois meses pela dupla.

Crime foi cometido enquanto o casal estava dormindo. O filho do casal atacou o pai, e o amigo ficou responsável de matar a mãe. Entretanto, o pai do acusado acordou e lutou com a dupla antes de ser morto. Eles esfaquearam a mãe do rapaz várias vezes e fugiram. Ela está em estado grave.

Arma usada foi faca de cozinha. Segundo o delegado responsável pelo crime, o ato teria sido realizado com uma faca de cozinha, pois a dupla perdeu a arma que deveria ser usada originalmente no percurso até a residência do casal.

Filho sentia "ódio muito grande pelos pais". Em depoimento, o jovem afirmou que "tinha ódio muito grande dos pais, por questões envolvendo tratativos do dia-a-dia" e que "era tratado como um mero funcionário dos pais, mesmo dentro de casa", disse o delegado.

"Crueldade maior que caso de Richthofen", diz delegado. O responsável pelo caso afirmou que vê este caso como um ato com crueldade maior ainda do que o caso de Suzane Von Richthofen, que foi condenada por planejar a morte dos pais em 2002.