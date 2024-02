Dois são presos em operação contra envolvidos em morte de lutador no Rio

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma operação para prender suspeitos de envolvimento na morte do lutador Diego Braga Alves foi realizada na manhã desta terça-feira (6) no Rio de Janeiro.

Duas pessoas foram presas em flagrante na operação. Uma por tráfico de drogas e envolvimento no homicídio de Diego e outra por uso de documento falso.

Ao todo, sete homens apontados como participantes do homicídio eram procurados no Morro do Branco, na zona oeste da capital.

As diligências em busca dos outros suspeitos ainda são realizadas, informou a Polícia Civil.

Diego morreu em 15 de janeiro, após subir o Morro do Branco para tentar recuperar uma motocicleta furtada na garagem da casa dele.

O corpo dele foi encontrado pouco depois em uma mata da região. A moto furtada também foi recuperada.

A suspeita da polícia é de que os responsáveis pela morte de Diego tenham o confundido com um miliciano e o assassinado.

Um suspeito de envolvimento com o crime foi preso um dia depois da morte do lutador, também no Morro do Branco.