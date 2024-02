Ninguém acerta as seis dezenas da Mega-Sena e prêmio vai a R$ 44 milhões

O resultado do concurso 2686 da Mega-Sena, com um prêmio de R$ 37.451.429,00, foi anunciado nesta quinta-feira (8) em São Paulo (SP), e nenhum participante acertou as seis dezenas. Com isso, o prêmio acumulado atingirá R$ 44 milhões no próximo sorteio, programado para sábado (10).

Os números sorteados foram: 06 - 12 - 20 - 41 - 43 - 59. Cinquenta e seis apostas ficaram próximas, acertando cinco dezenas, e cada uma será premiada com R$ 52.029,49 pela Caixa. Os 3.301 ganhadores que acertaram quatro dezenas receberão R$ 1.260,93 cada.

