Tire suas dúvidas sobre os desfiles das escolas de samba de SP e do Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Serão quatro noites e madrugadas para não tirar os olhos da televisão. Ou da avenida, aos que forem pessoalmente conferir o colorido, a criatividade e as inovações das principais escolas de samba de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Os desfiles serão realizados entre esta sexta-feira (9) e a segunda (12), avançando até o raiar do sol de terça (13).

Ao todo, 26 escolas de samba estarão nos sambódromos do Anhembi, na zona norte da capital paulista, e da Marquês de Sapucaí, na região central do Rio.

Antes de grudar na TV ou partir para a arquibancada, tire suas dúvidas sobre os principais desfiles de escolas de samba do país.

*

CARNAVAL DE SÃO PAULO

QUAIS OS NOMES DAS ESCOLAS DE SAMBA DO GRUPO ESPECIAL DE SP?

Acadêmicos do Tatuapé

Nome oficial: Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadêmicos do Tatuapé

Cores: Azul e branco

Enredo: Mata de São João - Uma joia da Bahia símbolo de preservação! Entre cantos e tambores. Viva a Mata de São João!

Acadêmicos do Tucuruvi

Nome oficial: Grêmio Recreativo Cultural Social Escola de Samba Acadêmicos do Tucuruvi

Cores: Azul, amarelo, branco e vermelho

Enredo: Ifá

Águia de Ouro

Nome oficial: Grêmio Recreativo Cultural Social Escola de Samba Águia de Ouro

Cores: Azul e branco

Enredo: Águia de Ouro nas ondas do rádio

Barroca Zona Sul

Nome oficial: Recreativa Cultural Social Esportiva Beneficente Faculdade do Samba Barroca Zona Sul

Cores: Verde e rosa

Enredo: Nós nascemos e crescemos no meio de gente bamba. Por isso que nós somos a Faculdade do Samba. 50 anos de Barroca Zona Sul

Camisa Verde e Branco

Nome oficial: Associação Cultural e Social Escola de Samba Mocidade Camisa Verde e Branco

Cores: Verde e branco

Enredo: Adenla - O imperador nas terras do rei

Dragões da Real

Nome oficial: Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Dragões da Real

Cores: Vermelho, branco e preto

Enredo: África, uma constelação de reis e rainhas

Gaviões da Fiel

Nome oficial: Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Gaviões da Fiel

Cores: Preto e branco

Enredo: Vou te levar pro infinito

Império de Casa Verde

Nome oficial: Grêmio Recreativo Cultural Social Escola de Samba Império de Casa Verde

Cores: Azul e branco

Enredo: Fafá, a cabocla mística em rituais da floresta

Independente Tricolor

Nome oficial: Grêmio Recreativo Cultural e Escola de Samba Independente Tricolor

Cores oficiais: Vermelho, branco e preto

Enredo: Agojie, a lâmina da liberdade!Mancha Verde

Nome oficial: Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba

Mancha Verde

Cores: Verde, branco e vermelho

Enredo: Do nosso solo para o mundo: o campo que preserva, o campo que produz, o campo que alimentaMocidade Alegre

Nome oficial: Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba

Mocidade Alegre

Cores: Vermelho e verde

Enredo: Brasileia Desvairada: a busca de Mário de Andrade por um país

Rosas de Ouro

Nome oficial: Sociedade Rosas de Ouro

Cores: Azul, rosa e branco

Enredo: Ibira 70 - A Rosas de Ouro é São Paulo no Carnaval 2024

Tom Maior

Nome oficial: Grêmio Recreativo Escola de Samba Tom Maior

Cores: Vermelho, amarelo e branco

Enredo: Aysú: uma história de amor

Vai-Vai

Nome oficial: Grêmio Recreativo Cultural Social Escola de Samba Vai-Vai

Cores: Preto e branco

Enredo: Capítulo 4, versículo 3 - da rua e do povo, o hip-hop: um manifesto paulistano

COMO SE DEFINE A CAMPEÃ DO CARNAVAL DE SP?

A partir dos enredos definidos no ano anterior, as escolas desfilam diante de jurados em cabines espalhadas pela avenida e podem perder pontuação de acordo com irregularidades estabelecidas no regulamento. A agremiação que somar mais pontos leva o título.

São avaliados os seguintes quesitos:

- Bateria

- Harmonia

- Evolução

- Samba-enredo

- Mestre-sala e porta-bandeira

- Comissão de frente

- Alegoria

- Enredo

- Fantasia

Cada um dos quesitos é avaliado por quatro jurados, com descarte da menor nota aplicada.

Cada julgador concede a cada escola notas de 8,0 a 10 pontos, sendo que são admitidas notas fracionadas em decimais -8,1, por exemplo.

Desempate

- Caso duas ou mais escolas empatem na soma total dos pontos obtidos, são contabilizadas todas as notas descartadas de todos os quesitos.

- Permanecendo o empate, o critério é estabelecido de acordo com as notas de quesitos específicos cuja ordem é definida antes da apuração.

A apuração acontecerá a partir das 16h de terça-feira (13). As duas últimas colocadas serão rebaixadas para o Grupo de Acesso em 2025.

QUAL A ORDEM DOS DESFILES DAS ESCOLAS DE SAMBA DE SP?

Sambódromo do Anhembi

Av. Olavo Fontoura, 1.209, Santana, zona norte de São Paulo

Grupo Especial

Sexta-feira (9)

21h00 - Desfile das velhas-guardas de São Paulo

23h15 - Camisa Verde e Branco

00h20 - Barroca Zona Sul

01h25 - Dragões da Real

02h30 - Independente

03h35 - Acadêmicos do Tatuapé

04h40 - Mancha Verde

05h45 - Rosas de OuroSábado (10)

20h30 - Afoxé Filhos da Coroa de Dadá

22h30 - Vai-Vai

23h35 - Tom Maior

00h40 - Mocidade Alegre

01h45 - Gaviões da Fiel

02h50 - Águia de Ouro

03h55 - Império de Casa Verde

05h00 - Acadêmicos do Tucuruvi

QUAIS SÃO OS DIAS DE DESFILE DO CARNAVAL DE SP?

O Carnaval organizado pela LigaSP começou em 3 de fevereiro com a apresentação de 11 escolas que integram o Grupo de Acesso 2.

Nesta sexta (a partir das 23h15) e sábado (a partir das 22h30) desfilam as escolas do Grupo Especial, a elite do Carnaval paulista.

No domingo (a partir das 22h) será a vez de oito agremiações do Grupo de Acesso 1 disputarem duas vagas no Grupo Especial em 2025.

QUAL É A ESCOLA MAIS ANTIGA DE SÃO PAULO?

Fundada em 9 de fevereiro de 1937, a Sociedade Recreativa Beneficente e Esportiva do Lavapés Pirata Negro é a mais antiga escola em atividade de São Paulo.

Presidida desde 2019 pelo ator Aílton Graça, disputa o Especial de Bairros do Carnaval organizado pela Uesp (União das Escolas de Samba Paulistanas).

Inspirada nos desfiles do Rio de Janeiro, a escola nasceu na rua do Lavapés, entre os bairros da Liberdade e do Cambuci, na região central da cidade.

Em abril de 2023, a sambista Deolinda Madre, a Madrinha Eunice, fundadora da escola de samba, ganhou uma estátua na praça da Liberdade, no bairro de mesmo nome.

COMO FUNCIONAM OS DESFILES DE CARNAVAL EM SP?

O Grupo Especial do Carnaval de 2024 é composto por 14 escolas de samba, divididas em dois dias de desfiles (9 e 10 de fevereiro).

Cada agremiação deve fazer sua apresentação em no mínimo 55 minutos e, no máximo, 65 minutos.

- A escola perde 0,2 ponto se não cumprir o tempo mínimo ou se ultrapassar o tempo máximo

- A escola é penalizada com a perda de mais 0,1 ponto a cada minuto que exceder o limite máximo ou anteceder o mínimo estipulado

As agremiações devem ter no mínimo 1.500 componentes.

Fonte: LigaSP

*

CARNAVAL DO RIO DE JANEIRO

QUAIS OS NOMES DAS ESCOLAS DE SAMBA DO GRUPO ESPECIAL DO RIO?

Beija-flor

Nome oficial: Grêmio Recreativo Escola de Samba Beija-Flor de Nilópolis

Cores: Azul e branco

Enredo: Um delírio de Carnaval na Maceió de Rás Gonguila

Grande Rio

Nome oficial: Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadêmicos do Grande Rio

Cores: Vermelho, verde e branco

Enredo: Nosso destino é ser onça

Imperatriz

Nome oficial: Grêmio Recreativo Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense

Cores: Verde, branco e dourado

Enredo: Com a sorte virada pra lua, segundo o testamento da cigana Esmeralda

Mangueira

Nome oficial: Grêmio Recreativo Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira

Cores: Verde e rosa

Enredo: A negra voz do amanhã

Mocidade

Nome oficial: Grêmio Recreativo Escola de Samba Mocidade Independente de Padre Miguel

Cores: Verde e branco

Enredo: Pede caju que dou... Pé de caju que dá!

Paraíso do Tuiuti

Nome oficial: Grêmio Recreativo Escola de Samba Paraíso do Tuiuti

Cores: Amarelo e azul

Enredo: Glória ao Almirante Negro!

Portela

Nome oficial: Grêmio Recreativo Escola de Samba Portela

Cores: Azul e branco

Enredo: Um defeito de cor

Porto da Pedra

Nome oficial: Grêmio Recreativo Escola de Samba Porto da Pedra

Cores: Vermelho e branco

Enredo: Lunário perpétuo - A profética do saber popular

Salgueiro

Nome oficial: Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadêmicos do Salgueiro

Cores: Vermelho e branco

Enredo: Hutukara

Unidos da Tijuca

Nome oficial: Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Tijuca

Cores: Azul e amarelo

Enredo: O conto de fadosVila Isabel

Nome oficial: Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos de

Vila Isabel

Cores: Azul e branco

Enredo: Gbalá: uma viagem ao Templo da CriaçãoViradouro

Nome oficial: Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos de Viradouro

Cores: Vermelho e branco

Enredo: Arroboboi, dangbé

COMO SE DEFINE A CAMPEÃ DO CARNAVAL DO RIO?

A partir dos enredos definidos no ano anterior, as escolas desfilam diante de jurados em cabines espalhadas pela pista e podem perder pontuação de acordo com irregularidades estabelecidas em regulamento. A agremiação que somar mais pontos leva o título.

São avaliados os seguintes quesitos:

- Bateria

- Samba-enredo

- Harmonia

- Evolução

- Enredo

- Alegorias e adereços

- Fantasias

- Comissão de frente

- Mestre-sala e porta-bandeira

O corpo de jurados é composto de 36 julgadores, sendo quatro para cada um dos nove quesitos. Cada julgador concede a cada escola notas de 9,0 a 10 pontos, sendo que serão admitidas notas fracionadas em decimais -9,1, por exemplo.

Desempate

- Só é admitido empate entre duas ou mais escolas quando ele ocorrer na primeira colocação e se as agremiações obtiverem, com as três notas válidas, somatório de pontos iguais em cada um dos nove quesitos, na ordem inversa de precedência que for estabelecida por meio de sorteio

- Persistindo o empate, recorre-se novamente às notas válidas concedidas, obtendo, então, melhor classificação entre as escolas, a que tenha obtido maior quantidade de notas 10 em todos os quesitos

- Persistindo ainda o empate, é utilizado o mesmo critério anterior, porém recorrendo-se às notas menores que 10, a partir de 9,9, passando, sucessivamente, pelas demais de menor valor, em ordem decrescente

- Se o empate continuar, a classificação é definida por sorteio

A apuração ocorrerá a partir das 15h de quarta-feira (14). A última colocada será rebaixada para o Grupo de Acesso em 2025.

QUAL A ORDEM DOS DESFILES DAS ESCOLAS DE SAMBA DO RIO?

Sambódromo da Marquês de Sapucaí

rua Marquês de Sapucaí, Santo Cristo

Grupo Especial

Domingo (11)

22h00 - Porto da Pedra

23h00 - Beija Flor

00h00 - Salgueiro

01h00 - Grande Rio

02h00 - Unidos da Tijuca

03h00 - Imperatriz

Segunda (12)

22h00 - Mocidade

23h00 - Portela

00h00 - Vila Isabel

01h00 - Mangueira

02h00 - Paraíso de Tuiuti

03h00 - Viradouro

QUAL A ESCOLA DE SAMBA MAIS ANTIGA DO RIO?

A Portela, fundada em 11 de abril de 1923, é a escola de samba mais antiga em atividade no Carnaval do Rio de Janeiro.

Tem também no currículo o maior número de títulos nesse período. Foram 22, além da contribuição imensurável de sambistas como Monarco (1933-2021), Candeia (1935-1978), Paulinho da Viola, 80, Noca da Portela, 90, e David Corrêa (1937-2020).

EM QUAIS DIAS SERÃO OS DESFILES DE CARNAVAL DO RIO?

O Carnaval do Rio terá quatro dias de desfiles de escolas de samba, dois deles com agremiações que brigam pelo acesso e outros dois pelo título de grande campeã do Grupo Especial.

Nesta sexta e sábado, a partir das 21h, 16 escolas desfilam pelo acesso, divididas em oito agremiações em cada noite. No domingo e na segunda, a partir das 22h, 12 escolas, sendo seis em cada dia, fazem o desfile do Grupo Especial.

COMO FUNCIONAM OS DESFILES DE CARNAVAL NO RIO?

O desfile do Grupo Especial do Carnaval de 2024 no Rio de Janeiro é composto por 12 escolas de samba, divididas em dois dias de desfile (11 e 12 de fevereiro).

Cada agremiação deve fazer seu desfile em no mínimo 60 minutos e, no máximo, 70 minutos.

- A escola é penalizada com a perda de mais 0,1 ponto a cada minuto que exceder o limite máximo ou anteceder o mínimo estipulado.

As agremiações devem ter de 2.500 a 3.200 componentes.

Fonte: Liesa

Leia Também: Bebês que estão na UTI ganham fantasias de carnaval; veja as imagens