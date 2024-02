Turista desaparece ao entrar no mar com pranchinha de isopor em Praia Grande

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um turista de Cotia, região metropolitana de São Paulo, desapareceu depois de entrar no mar usando uma pranchinha de isopor, em Praia Grande, no litoral paulista, na última quarta (7).

Hugo Alves Santiago, 27, entrou no mar na praia da Guilhermina. Ele estava com um primo de 16 anos, quando começou a se afogar, de acordo com o GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimos).

A mãe do homem, de 57 anos, relatou que viu quando o filho começou a se afogar e acionou os bombeiros. Ela indicou o local para a equipe, que entrou na água para procurá-lo, mas ele não foi localizado.

O primo contou que em determinado momento Santiago se soltou da pranchinha e começou a se afogar. O adolescente conseguiu sair e procurar ajuda.

Os bombeiros mantêm buscas diárias desde quarta, mas o turista ainda não foi encontrado.

Até sexta, 27 pessoas morreram nas praias do litoral paulista, vítimas de afogamento. Outras 1.103 foram salvas, de acordo com o GBMar. Em todo o ano passado, 82 pessoas morreram por afogamento nas praias do litoral paulista e 3.926 acabaram salvas.

Os dados são de ocorrências em Guarujá, Santos, São Vicente, Bertioga, Praia Grande, Mongaguá, Caraguatatuba, São Sebastião, Ubatuba, Itanhaém, Peruíbe e Ilha Comprida.

DICAS PARA EVITAR AFOGAMENTOS