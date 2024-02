Foliões recorrem à bênção da água para amenizar o calor de 37°C em bloco no Rio

ALÉXIA SOUSA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - "Cada gota importa", disse o motorista Marcelo Damião, 44. "Eu vi o padre e vim correndo pra me redimir dos pecados que estou pagando enfrentando esse calor", completou.

Vestido de padre, Edson Rocha disse não imaginar que faria tanto sucesso com a ideia que julgou simples. "Uma garrafinha com água e pronto, todo mundo me notou", disse o folião que não abre mão da roupa quente para manter a brincadeira.

