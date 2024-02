Casal viaja 170 quilômetros com cobra “escondida” em carro

Um casal foi surpreendido ao descobrir que havia viajado por 170 km com uma cobra dentro do veículo no Paraná, no domingo (11/2).

Em uma entrevista à RPC, o casal explicou que saiu de Umuarama em direção a Cascavel de carro. Durante a viagem, perceberam que algo havia entrado no veículo pelas janelas enquanto estavam em movimento.

Ao chegarem a Cascavel, notaram que uma cobra cipó estava no carro.

Embora tenham acionado o Corpo de Bombeiros, os militares não conseguiram remover a cobra do veículo. Na manhã seguinte (12/2), amigos do casal conseguiram retirar o animal do carro.





