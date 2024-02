Previsão é de chuva forte no Rio e em São Paulo; veja como estará o tempo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de grande perigo e chuvas intensas para as regiões do Rio de Janeiro e São Paulo, com vigência até as 18h de quinta-feira. O aviso destaca a possibilidade de ventos superiores a 100 km/h e chuva acima de 60 mm/h na Região Sudeste, com ênfase nas áreas mais propensas, como a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, o Sul Fluminense e o Vale do Paraíba Paulista.

O Alerta Rio, sistema meteorológico da Prefeitura do Rio, também emitiu aviso de risco muito alto para chuvas a partir de amanhã. A Marinha do Brasil complementou com um alerta de ressaca, programado das 3h desta quinta-feira (15/02) até 09h da sexta-feira (16/02), projetando ondas de até 2,5 metros. A porção sul de Minas Gerais enfrentará chuvas intensas, com ventos podendo atingir até 100 km/h, apresentando riscos como cortes de energia, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Paraná e Mato Grosso do Sul também estão sujeitos a chuvas intensas nesta quinta-feira, segundo os alertas do Inmet.

Quanto ao clima no Rio de Janeiro, o Inmet prevê temperaturas entre 28°C e 21°C na quinta-feira, com céu nublado, pancadas de chuva e trovoadas. A sexta-feira seguirá com muita nebulosidade e pancadas de chuvas, variando entre 29°C e 21°C. No sábado, a temperatura se eleva para entre 32°C e 20°C, com previsão de pancadas de chuva isoladas e céu nublado. O padrão se repete no domingo, com máxima de 31°C e mínima de 22°C, persistindo a influência da nebulosidade e possíveis pancadas de chuva.

São Paulo também enfrentará instabilidades climáticas, iniciando na quinta-feira com previsão de céu nublado, pancadas de chuva e trovoadas isoladas, mantendo-se entre 21°C e 18°C. A sexta-feira terá impacto de nuvens, com pancadas isoladas e temperaturas variando entre 25°C e 17°C. No sábado, os termômetros marcam entre 27°C e 16°C, com possibilidade de chuvas isoladas, persistindo as condições no domingo, com máxima de 28°C e mínima de 18°C.

Minas Gerais enfrentará chuvas fortes ao longo do final de semana, com a previsão de quinta-feira marcando entre 28°C e 22°C, sob céu nublado, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Na sexta-feira, as condições climáticas continuam, com máxima de 26°C e mínima de 20°C. Essa condição persistirá até domingo, segundo o Inmet.

