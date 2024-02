Jovem morre em capotamento no dia do próprio aniversário no ES

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma jovem de 26 anos morreu em um acidente de carro no dia do próprio aniversário no Espírito Santo.

Emilia Breda estava no banco do carona do veículo, que capotou na ES-375. O acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira (15), no município de Anchieta.

O companheiro de Emilia, que dirigia o veículo, foi resgatado com vida. O homem de 35 anos foi levado de helicóptero para um hospital da Grande Vitória, informou a Polícia Civil. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

A jovem teve a morte constatada no local do acidente, após ser retirada das ferragens. O corpo dela foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.