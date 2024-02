Mega-Sena pode pagar R$ 87 milhões nesta terça-feira

O concurso 2.690 da Mega-Sena pode premiar os ganhadores das seis dezenas com um prêmio de R$ 87 milhões. O sorteio está programado para as 20h desta terça-feira (20), em São Paulo.

No último sorteio, realizado no sábado (17), nenhum participante acertou as seis dezenas para levar o prêmio máximo.

A aposta mínima na Mega-Sena custa R$ 5 e pode ser feita tanto em casas lotéricas quanto pela internet, até as 19h do dia do sorteio.

A Mega-Sena realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados. A probabilidade de ganhar varia de acordo com o número de dezenas jogadas e o tipo de aposta. Para uma aposta simples, com apenas seis dezenas (custando R$ 5), a chance de acertar o prêmio é de 1 em 50.063.860, de acordo com a Caixa.

Por outro lado, em uma aposta com 15 dezenas (limite máximo, ao custo de R$ 22.522,50), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, segundo a Caixa.

Leia Também: Satélite fora de serviço há 13 anos vai reentrar na atmosfera terrestre