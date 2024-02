Paciente tem surto psicótico após cirurgia e atinge enfermeira com tiro

Um paciente disparou contra uma enfermeira, num hospital na Zona Sul de São Paulo, na madrugada deste sábado (24), depois de ter um surto psicótico após uma cirurgia.

De acordo com o site G1, que cita a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o incidente aconteceu no Hospital do Servidor Público Estadual. O homem, de 70 anos, é um policial aposentado.

O site brasileiro revela ainda que o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (Iamspe) confirmou que o homem teve um aparente surto psicótico após a realização de uma cirurgia.

O homem tirou a arma de uma mochila e, quando dois enfermeiros tentaram contê-lo, disparou um tiro, atingido uma profissional, de 49 anos, no pé.

Foram apreendidas duas armas. A polícia está investigando o caso.

A enfermeira encontra-se bem.

