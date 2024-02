Chuvas em São Paulo: Árvore cai e expõe ossos em cemitério

Uma forte chuva atingiu a capital paulista na última sexta-feira (23/2) e causou a queda de uma árvore no Cemitério Vila Formosa, na Zona Leste da cidade. A árvore atingiu o muro do ossuário, derrubando-o e expondo os ossos que estavam guardados no local.

Este é o segundo caso de queda de muro em cemitérios paulistanos em apenas 10 dias. No dia 13 de fevereiro, uma parede do Cemitério do Araçá cedeu após um temporal.

A concessionária Consolare, responsável pela administração do Cemitério Vila Formosa, informa que uma equipe de funcionários está trabalhando no local desde o ocorrido para identificar as ossadas.

O Cemitério Vila Formosa é o maior da América Latina, com mais de 760 mil metros quadrados de área. O local também abriga uma das maiores áreas verdes de São Paulo, perdendo apenas para os parques Ibirapuera, Anhanguera e do Carmo.

