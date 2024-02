Idoso é resgatado após passar mais de 9 horas preso entre paredes no Ceará

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um idoso de 79 anos foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros após ficar preso entre duas paredes no Ceará.

Familiares do idoso perceberam o sumiço dele às 5h, mas só o encontraram preso entre as paredes às 14h30 desta segunda-feira (26). O caso foi registrado no município de Canindé.

Os bombeiros foram acionados e quebraram uma das paredes para retirar o homem. Ele estava consciente e foi levado ao hospital com dores no braço esquerdo.

O idoso sofre de Alzheimer e a suspeita da família é de que ele tenha confundido o vão entre as duas paredes com a entrada do banheiro.

