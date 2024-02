Homem que só bebe refrigerantes há 50 anos diz ter "enjoado" de água

Um homem brasileiro, que diz ter "enjoado" de água há quase 50 anos, garante que desde essa época bebe só Coca-Cola.

Em entrevista ao jornal O Globo, Roberto Pedreira de Oliveira Souza admite que... nem os medicamentos toma com água.

"Eu enjoei de água há 50 anos. De lá para cá, não bebi mais água. Substitui por Coca-Cola", conta o aposentado, de 70 anos, residente em Salvador, e cuja história tornou-se viral na rede social X, antigo Twitter, através de uma publicação feita pelo afilhado, João Victor Paixão, de 27 anos.

O resultado, como seria de esperar, não é o melhor. Roberto é diabético há 33 anos e, na última década, já foi submetido a cerca de uma dezena de cirurgias cardíacas, tendo já sofrido um enfarte.

Contudo, os problemas de saúde e as consequências do consumo elevado de refrigerantes não parecem assustar o idoso.

"O endocrinologista e o cardiologista queriam que eu bebesse água. E eu disse: 'Ou o senhor aceita que eu bebo Coca-Cola ou vou beber às escondidas, quer o senhor queira ou não'. Eles acabaram por aceitar", relatou, acrescentando que bebe Coca-Cola Zero desde que a versão sem açúcar foi lançada.

O vício é tão grande que, mesmo quando esteve internado um mês com Covid, entre janeiro e fevereiro, Roberto não deixou o hábito.

"No hospital queriam me dar água. Eu não bebo. Quiseram proibir a Coca-Cola, eu mandava comprar escondido. O médico ria porque sabia que eu bebia. Até a medicação eu tomava com Coca-Cola", afirma, acrescentando que também não toma "remédios líquidos".

"Se a Coca-Cola matasse, eu já teria morrido. Há 50 anos que não bebo água. Não bebo nem uma gota de água", salienta.

Leia Também: "Marcou a alma": homem faz tatuagem com cinzas do pai para o homenagear