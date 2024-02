Bebê sequestrado em Fortaleza é resgatado com ajuda do "Amber Alert"

Um bebê de apenas dois meses foi sequestrado no centro de Fortaleza, no Ceará, no domingo (25). A criança foi levada por uma mulher de 39 anos, que se passava por sua mãe. A suspeita foi detida nesta terça-feira (27).

Segundo a Globo, a mãe biológica do bebê é sem-abrigo e teria deixado a criança aos cuidados da sequestradora em um abrigo.

A mulher mentiu ao companheiro e familiares, dizendo que estava grávida e que o recém-nascido estava internado em uma unidade de saúde. Depois, apresentou a criança como se fosse sua.

A Polícia Civil local acionou o protocolo "Amber Alert", que gera um alerta para todos os usuários do Facebook e Instagram em um raio de 160 km do local do desaparecimento. A imagem da criança foi enviada para o feed das redes sociais.

Segundo os investigadores, as imagens divulgadas pelo "Amber Alert" foram cruciais para recuperar o bebê. Os usuários das redes sociais reconheceram a criança e denunciaram uma vizinha à polícia. Ao chegar ao local, a polícia identificou a criança e a sequestradora.

Esta foi a primeira vez que um sequestro foi solucionado com a ajuda do "Amber Alert" no Brasil. Famoso nos Estados Unidos, o sistema foi implementado no país em agosto de 2023, em uma parceria entre o Ministério da Justiça e a empresa Meta.