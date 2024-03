Aposta de Goiânia acerta as seis dezenas e leva prêmio de R$ 206 milhões

Na noite desta terça-feira (5 de março de 2024), a Caixa Econômica Federal realizou o concurso 2.696 da Mega-Sena, com um prêmio de R$ 206.475.189,75, o maior de 2024 e o quarto maior da história do concurso.

Os números sorteados foram: 13 - 39 - 55 - 04 - 59 - 18. Uma única aposta de Goiânia acertou as seis dezenas e leva o prêmio principal.

Bolão

Segundo a Caixa Econômica Federal, a aposta vencedora tinha 10 dezenas escolhidas entre as 60 disponíveis no volante. Um jogo com 10 números custa R$ 1.050.

O bolão vencedor também tinha um total de 24 cotas. Com o prêmio de R$ 206,4 milhões, cada uma irá receber cerca de R$ 8,6 milhões.

Premiação:

Sena: Uma aposta de Goiânia: R$ 206.475.189,75

Quina: 287 apostas: R$ 39.392,16 cada

Quadra: 16.669 apostas: R$ 968,91 cada

O sorteio, previsto para 20h, atrasou por conta de problemas operacionais e começou a ser transmitido apenas por volta de 21h34.

Segundo a Caixa, se aplicar todo o valor na poupança, o ganhador do prêmio principal receberá mais de R$ 1 milhão de rendimento no primeiro mês. O valor também é suficiente para adquirir 82 apartamentos de luxo a R$ 2,5 milhões cada.

