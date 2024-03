Novos radares começam a funcionar nesta quarta (6) na Dutra e na Rio Santos

(FOLHAPRESS) - Começa nesta quarta-feira (6) a operação de 22 novos radares de controle de velocidade nas rodovias Presidente Dutra e Rio-Santos. Eles fazem parte de 75 equipamentos instalados nas duas estradas.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, problemas técnicos e "alguns acontecimentos" que ela não especifica quais são, impedem que todos os radares passem a funcionar já nesta quarta.

"O restante, após sanadas as pendências, irão ser ligados automaticamente", afirma a PRF.

No total dos novos controladores de velocidade, 48 ficam na Dutra e os demais 27, no trecho sob concessão da Rio-Santos. As duas estradas ligam São Paulo ao Rio de Janeiro.

Os limites de velocidade variam de 40 km/h a 110 km/h, dependendo do trecho e da estrada.

Os aparelhos foram instalados pela CCR RioSP e fazem parte do contrato de concessão das duas rodovias. As atuações de motoristas que excederem a velocidade do trecho serão feitas pela PRF.

Nem todos os lugares com radares são inéditos. Alguns aparelhos foram instalados para substituir modelos mais antigos que já estavam no local, por determinação do Contran (Conselho Nacional de Trânsito), por exemplo.

Mas o motorista deve prestar atenção nos equipamentos novos. Um deles fica no km 116,2 da Dutra, em Taubaté, na região do Vale do Paraíba. A velocidade máxima permitida no trecho é de 100 km/h para veículos leves e 80 km/h para os pesados.

O local foi vistoriado no último dia 22 de fevereiro pela Polícia Rodoviária Federal. O agente que fez a fiscalização afirmou que, por causa dos riscos do trecho, o aparelho deve entrar em operação imediatamente.

"Mediante os fatores de riscos, dados de sinistralidade e análise viária apresentados, sugere-se a aferição do equipamento e sua imediata operacionalização", afirma o levantamento técnico produzido pela PRF.

O documento cita que no trecho passam peregrinos à pé para Aparecida (SP) e que o local é sem iluminação e sem tela de segurança que impeça a travessia de pedestres sobre a barreira de concreto central.

Na região metropolitana de São Paulo um dos radares da rodovia federal está na capital paulista e outros seis, em Guarulhos, que tinha três equipamentos instalados.

Na Rio-Santos, dos 27 novos radares do percurso sob concessão, quatro deles ficam em Ubatuba, no litoral norte, todos com velocidade máxima permita de 40 km/h.

SERVIÇO - ONDE FICAM OS RADARES

Rodovia Presidente Dutra

Rodovia Rio-SP (consultar a sinalização da rodovia)

Fontes: PRF e CCR RioSP

