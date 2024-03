'Pedalada pelada': ciclistas nus protestam por segurança no trânsito em SP

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um grupo de ciclistas pedalou sem roupas durante manifestação na avenida Paulista, no centro de São Paulo, na noite deste sábado (9).

O objetivo do grupo é reivindicar mais segurança aos ciclistas no trânsito e incentivar o uso de veículos que não emitam poluentes. O uso de poucas roupas ou nenhuma é uma estratégia do movimento para protestar contra a invisibilidade dos ciclistas e chamar a atenção dos motoristas. O ato foi organizado pela Massa

Crítica e faz parte do movimento mundial World Naked Bike Ride (Passeio Ciclístico Nu, em inglês).

Os manifestantes se reuniram em frente à Praça do Ciclista às 18h e pedalaram em direção à Rua da Consolação. O evento é conhecido como "Pedalada Pelada" e, neste ano, tinha a campanha "Mais amor, menos motor".

No Rio de Janeiro, também está programada uma pedalada para a próxima sexta-feira (15) na região da Cinelândia, em frente ao Cine Odeon. A concentração é a partir das 18h e a saída às 19h30.

ACIDENTES

O Estado de São Paulo registrou, em média, um óbito de ciclista por dia em 2023. Segundo os dados do Infosiga (Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito), no total, 369 pessoas morreram no ano passado.

Em janeiro deste ano, 31 ciclistas perderam a vida no trânsito. Os dados de fevereiro ainda não foram divulgados.

