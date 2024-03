Jovem morre após ser eletrocutado em festival no Rio de Janeiro

Um jovem de 25 anos morreu na madrugada deste domingo (9), após ser eletrocutado num festival na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

De acordo com a rádio CBN, a vítima foi identificada como João Vinícius Ferreira Simões.

No momento do incidente, a vítima estaria molhada devido à chuva e encostado em um foodtruck. O caso aconteceu durante um dos shows do festival I Wanna Be Tour.

O jovem chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu.

