Ônibus é sequestrado em rodoviária do Rio e homem faz reféns

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um ônibus foi sequestrado na Rodoviária Novo Rio, na tarde desta terça-feira (12). Ao menos 18 pessoas são feitas reféns por um homem armado, de acordo com a GloboNews.

Equipes do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) estão no local e atuam nas negociações. A ocorrência está em andamento. Policiais do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas, do 4º BPM (São Cristóvão) e do 5º BPM (Praça da Harmonia) intensificam o policiamento no perímetro.

Há pelo menos três feridos. Em nota, a concessionária informa que houve uma ocorrência dentro de um ônibus na plataforma central.