USP e Unicamp divulgam datas do vestibular 2025

(FOLHAPRESS) - A Fuvest (Fundação Universitária para o Vestibular), porta de entrada para a USP (Universidade de São Paulo), e a Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) divulgaram as datas de seus vestibulares 2025.

As mais de 8.000 vagas em cursos de graduação na USP destinadas ao ingresso por meio do vestibular poderão ser disputadas pelos candidatos em 17 de novembro na 1ª fase. As provas da segunda fase serão nos dias 15 e 16 de dezembro.

O período de inscrição ainda não foi divulgado, mas o calendário completo do vestibular 2025 estará disponível em breve no site da Fuvest.

Já a 1ª fase do vestibular da Unicamp acontecerá em 20 de outubro de 2024 e a 2ª fase será realizada em nos dias 1°e 2 de dezembro, de acordo com a Comvest (Comissão Permanente para os Vestibulares).

Antes da primeira fase, haverá provas de Habilidades Específicas para candidatos aos cursos de Música (em setembro). Para os demais cursos que exigem provas específicas (Arquitetura e Urbanismo, Artes Cênicas, Artes Visuais e Dança), elas ocorrerão em dezembro, após a segunda fase. A Comvest vai divulgar a primeira lista de aprovados no dia 24 de janeiro de 2025.

As inscrições poderão ser feitas de 1º a 30 de agosto no site da Comvest.

ISENÇÕES DA TAXA DE INSCRIÇÃO

Candidatos que atendam aos requisitos poderão solicitar a isenção da taxa de inscrição, que valerá tanto para o vestibular Unicamp 2025 como para a modalidade Enem-Unicamp 2025, a partir do dia 13 de maio. Os pedidos de isenção deverão ser realizados exclusivamente pela internet, na página da Comvest, até o dia 7 de junho. O envio da documentação necessária (que constará do edital a ser publicado ainda) é feito também pela internet, no mesmo período. A lista de beneficiados será divulgada no dia 30 de julho.

O calendário do Vestibular 2025 foi definido em reunião realizada com os responsáveis pelos vestibulares de universidades públicas do estado de São Paulo que realizam processos seletivos próprios, com o objetivo de evitar que as datas coincidam e, assim, facilitar a participação dos candidatos interessados em mais de um processo seletivo.

No ano passado, o total de candidatos inscritos no vestibular da Fuvest totalizou 110 mil. As carreiras de medicina em São Paulo, Ribeirão Preto e Bauru tiveram a maior procura na relação candidato-vaga da Fuvest 2024, seguidas de psicologia em São Paulo e relações internacionais.

Já a Unicamp teve 64.705 inscrições para as 2.537 vagas disponibilizadas.

Leia Também: Inscrições no Fies podem ser feitas até esta segunda