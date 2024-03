Influenciadora beija cachorro na boca e tem parte do lábio arrancado

A influenciadora Eryka Costa sofreu uma mordida do seu próprio cachorro de estimação enquanto tentava beijá-lo no rosto. O incidente aconteceu na manhã de segunda-feira, no bairro Vale do Gavião, em Teresina, no Piauí.

Em sua rede social, ela compartilhou que teve que ir ao hospital para levar pontos no lábio superior. Eryka explicou que estava deitada na cama, acariciando o animal, quando tentou dar-lhe um beijo no rosto. Foi nesse momento que o cachorro reagiu e a mordeu na boca, causando o ferimento.

Apesar do incidente, ela enfatizou que é amorosa com os animais e não está zangada. "Ele não sabia o que estava fazendo", afirmou em resposta aos vários comentários perguntando sobre o cachorro, que alguns seguidores brincaram chamando-o de "elemento de alta periculosidade".

Ao relatar o ocorrido, Eryka mencionou que terá que ficar cerca de 20 dias "sem falar e sem sorrir" devido aos pontos na boca. "Estou bem, pessoal. Fui dar um beijo nele, estava fazendo carinho. Sou amorosa, e ele simplesmente me pegou de surpresa na boca. Agradeço a todos que me mandaram mensagens desejando melhoras", compartilhou.

