Lata de cerveja é achada 32 anos após fabricação durante limpeza na praia

Em uma incrível coincidência do destino, uma lata de cerveja fabricada em 5 de abril de 1992 foi encontrada por voluntários durante um mutirão de limpeza na Praia de Jurerê, em Florianópolis (SC), exatamente 32 anos após sua produção.

A ação, realizada pela ONG Eco Local Brasil, dedicada à proteção do meio ambiente, reuniu 40 pessoas que se dedicaram à coleta de lixo na praia. Entre os diversos materiais recolhidos, uma lata se destacou pelo design antigo, chamando a atenção dos participantes.

Ao verificar a data de fabricação estampada na lata, a equipe da Eco Local Brasil se deparou com a notável coincidência: 5 de abril de 1992, a mesma data do mutirão, 32 anos depois. A descoberta foi registrada em vídeo, mostrando a surpresa e a empolgação dos voluntários.

Este achado serve como um lembrete pungente da persistência do lixo no meio ambiente. De acordo com a Fiocruz, uma lata de alumínio leva entre 200 a 500 anos para se decompor na natureza.

A Eco Local Brasil, que desde 2023 realiza mutirões de limpeza nas praias da região de Jurerê, mantém um acervo com objetos inusitados encontrados durante as ações.

