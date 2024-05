Ponte é arrastada pela correnteza enquanto prefeita grava vídeo; veja

Durante os impactos do temporal que assolou Santa Tereza, no Rio Grande do Sul, a prefeita Gisele Caumo (PTB) capturou o momento em que uma ponte foi arrastada pela correnteza nesta terça-feira, 30.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, a prefeita mostrou a estrutura da ponte danificada pela força das águas. Ela alertou a população sobre os riscos e consequências causados pela intensidade das chuvas, como obstrução de bueiros e deslizamentos de terra. "Pedimos o máximo de cuidado nos deslocamentos, pois o solo está instável", enfatizou.

Na gravação, a prefeita mencionou que a ponte conecta Santa Tereza a outros municípios da região. Todo o Estado do Rio Grande do Sul tem enfrentado um alto volume de chuvas desde a última segunda-feira, 29, e está sob alerta de perigo de tempestades até as 18h de quinta-feira, 2.



