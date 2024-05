Porto Alegre terá abrigo exclusivo para mulheres e crianças e corredor humanitário

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de Porto Alegre vai criar um abrigo emergencial exclusivo para mulheres e crianças vítimas da enchente que atinge a cidade desde o início da semana. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (9) pelo prefeito Sebastião Melo (MDB) em entrevista à imprensa.

O abrigo será instalado no final de semana no Foro Regional do Partenon, na zona leste da cidade. O espaço foi cedido pelo Tribunal de Justiça, após mobilização que contou também com o Ministério Público Estadual e a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.

A prefeitura anunciou também a contratação de serviço de vigilância privada para os abrigos.

De acordo com balanço municipal, 13,1 mil pessoas estão acolhidas em 140 abrigos emergenciais em Porto Alegre. Desse total, 127 têm segurança privada, das 19h às 7h, desde a noite desta quinta.

Também foi anunciada a construção de um corredor humanitário entre a avenida Castelo Branco e o Túnel da Conceição, na capital. Uma passarela de pedestres que funciona junto à rodoviária será demolida.

O corredor vai permitir a passagem de caminhões com suprimentos e ambulâncias. Uma nova passarela será construída no local depois que os efeitos da enchente passarem.

Porto Alegre tem no momento cerca de 5,2 mil voluntários atuando no resgate de vítimas das chuvas e atendimento aos desabrigados e desalojados.