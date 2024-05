Portaria libera pedágio em rodovias federais para veículos com apoio ao RS

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) publicou nesta semana uma portaria que dispensa fiscalização e pedágios para os veículos de carga que estejam transportando donativos para o Rio Grande do Sul.

Veículos de carga transportando ajuda para os gaúchos estão dispensados de pagar pedágio em rodovias federais do Rio Grande do Sul. Eles também serão atendidos prioritariamente e dispensados em postos de fiscalização.

Portaria já está valendo desde quarta (8), e foi publicada após usuários de redes sociais desinformarem sobre o trânsito de doações para o Rio Grande do Sul.

Publicações alegaram que veículos estavam sendo parados por exigência de nota fiscal, o que é falso. Houve seis casos pontuais de caminhões parados em fiscalizações por excesso de peso, mas a ANTT já anunciou que vai anular as autuações e não haverá multa.

O governo do Rio Grande do Sul, a Secretaria da Fazenda de Santa Catarina e a Polícia Rodoviária Federal também negaram que caminhões com donativos tenham sido multados por falta de nota fiscal.