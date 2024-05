Restaurante flutuante de Porto Mauá é encontrado a 30 Km, no rio Uruguai

Um restaurante flutuante localizado na cidade de Porto Mauá, na região noroeste do Rio Grande do Sul, foi encontrado a 30 quilômetros do local, no município de Alecrim, por volta das 8h30 da manhã desta sexta-feira (10).

A estrutura foi levada pelo rio Uruguai durante a madrugada. Pescadores locais registraram o momento e empurraram a estrutura até a margem do rio.

De acordo com o jornal Zero Hora, o restaurante foi levado de volta a Porto Mauá. A prefeitura naval da Argentina ajudou com o transporte.

