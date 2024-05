Mulher perde mãe e pai, e busca a irmã após deslizamento no RS

Localizada região da Serra Gaúcha, Bento Gonçalves enfrentou uma série de desastres devido às chuvas intensas que atingiram o estado do Rio Grande do Sul desde 1º de maio. Os mais de cem deslizamentos de terra resultaram na perda de nove vidas e no soterramento de outras cinco na cidade.

Um desses deslizamentos afetou a localidade de Faria Lemos, ao norte, onde residiam os pais e a irmã de Marina Cobalchi, representante comercial de 43 anos e natural de Bento Gonçalves. Após dois dias de angústia, os corpos do casal foram encontrados por vizinhos.

Marina, criada na cidade, enfrenta o doloroso processo de sepultamento de seu pai, Artemio Cobalchi, conhecido como Neco, de 72 anos, e de sua mãe, Ivonette Cobalchi, de 62 anos, que foi realizado no último domingo (5).

Mesmo em meio ao luto, Marina concentra seus esforços em localizar sua irmã, Natalia Cobalchi, de 27 anos, desaparecida desde o desastre ocorrido há quase dez dias. No último sábado (11), Marina e equipes de resgate baseadas em Faria Lemos empreenderam buscas intensivas por Natalia, interrompidas por uma nova tempestade que atingiu Bento Gonçalves, enquanto a cidade enfrenta alerta de riscos de chuvas intensas e risco de novos deslizamentos de terra.

De acordo com relato dado ao site G1, Marina afirma que mantém viva a esperança de encontrar sua irmã com vida, mesmo diante das adversidades.



"A gente está todo dia na fé. Eu digo que é a angústia que fica, porque os dias vão passando e aí vai ficando... O tempo não melhora, não ajuda", lamenta.



