Rio Taquari sobe 6 metros em 24h e ultrapassa cota de inundação

O Rio Taquari, que percorre a Região dos Vales, uma das mais atingidas pelos temporais no Rio Grande do Sul, subiu 6 metros em 24 horas e voltou a ultrapassar a cota de inundação que é de 19 metros, no município de Estrela.

Conforme medição da Defesa Civil do município, o patamar estava em 19,24 metros às 19h deste sábado (11).

De acordo com o G1, a estimativa é que o rio permaneça em elevação, podendo alcançar 24 metros.

No início do mês, em aferição realizada pelo Serviço Geológico do Brasil, o nível do Taquari chegou a 31,2 metros em Estrela e Lajeado, a maior marca da história.

