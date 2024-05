Turista morre afogado em cachoeira na Chapada dos Veadeiros

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um turista de 29 anos morreu em uma cachoeira na Chapada dos Veadeiros (GO). Matheus de Paula Lopes se desequilibrou de um banco de areia na cachoeira da Muralha. Ele foi levado pela correnteza e não conseguiu nadar, sendo puxado para uma área profunda do rio dos Couros na manhã do sábado (11).

A vítima passou mais de cinco minutos submersa. Um amigo que estava com ele no momento do afogamento tentou resgatá-lo, sem sucesso. Ele foi retirado da água com auxílio de uma corda, segundo a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás.

Guias, moradores da região e até mesmo dois médicos que estavam no local a turismo tentaram reanimar a vítima. O Samu atestou o óbito dele no local.

Caso foi registrado pela Polícia Civil. Em nota, o órgão informou que solicitou perícia na cachoeira.

Matheus era pesquisador, fazia doutorado na Universidade Federal de Lavras e morava em Brasília. Em nota, a Ufla lamentou a morte, se solidarizando com familiares e amigos.

Corpo deve ser levado a Minas Gerais. Uma vaquinha virtual para arrecadar o dinheiro do traslado foi feita pelos familiares de Matheus. Ao todo, R$ 21 mil foram levantados para que o corpo seja levado até o município de Mutum.