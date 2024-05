Casal encontra câmera escondida em tomada de motel em Goiânia (GO)

(FOLHAPRESS) - Um casal denunciou à Polícia Civil de Goiás que encontrou uma câmera escondida em uma tomada de um quarto de um motel em Senador Canedo, na região metropolitana de Goiânia. O caso foi registrado na quinta-feira (9).

Agentes estiveram no local e encontraram outra câmera em um quarto diferente do estabelecimento. Um vídeo mostrou um dos aparelhos dentro da tomada.

A administração do Motel Canadá disse ver o caso com surpresa e consternação. Em nota, a defesa afirmou que reitera seu "compromisso irrevogável com a proteção da privacidade e segurança de seus hóspedes" e que colabora com as autoridades que investigam o caso.

O casal, que não teve o nome divulgado, disse em entrevista à TV Anhanguera, que desconfiou da tomada, que estava torta, após eles saírem do banho.

As câmeras apreendidas pela polícia foram enviadas para análise no laboratório de informática forense. De acordo com os investigadores, a perícia deve apontar qual era o tipo de monitoramento feito no local, se era pelo Wi-Fi ou por login.

Ainda segundo a Polícia Civil, ainda não é possível apontar suspeitos de terem instalado os aparelhos. Funcionários do motel foram ouvidos e afirmaram à polícia que desconheciam a existência das câmeras. O proprietário do estabelecimento é esperado para prestar depoimento nesta semana.

A polícia informou que foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência do crime de filmagens indevidas de intimidades sexuais, mas não disse quem responde pelo registro.

O motel disse que espera os desdobramentos da investigação para adotar as "medidas cabíveis para a proteção de seus clientes e a prevenção de incidentes similares no futuro".

