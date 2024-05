Idoso morre após ser atacado por pitbull que alimentava no Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, um homem de 77 anos faleceu após ser atacado por um cão da raça pitbull. O incidente ocorreu em uma propriedade onde o idoso havia começado a trabalhar apenas uma semana antes. O ocorrido foi documentado pela Polícia Civil e está sob investigação.

O incidente teve lugar na manhã de sábado, dia 11, na zona rural de Natividade. De acordo com as autoridades, Jamiro Coelho Ferreira sofreu ferimentos graves, inclusive tendo suas orelhas arrancadas durante o ataque. Ele foi socorrido por uma ambulância e levado para um posto médico municipal em Raposo. Posteriormente, foi transferido para o Hospital São José do Avaí, mas lamentavelmente veio a óbito no local. O corpo do idoso foi sepultado nesta segunda-feira, dia 13.

As autoridades esclareceram que o incidente foi registrado como um evento atípico. Segundo a polícia, não houve crime, pois o animal permaneceu dentro da propriedade.

A Polícia Civil confirmou o ocorrido e informou que já identificou os responsáveis pelo animal. Eles serão convocados para prestar depoimento na delegacia do 143º DP (Itaperuna), juntamente com testemunhas. A investigação está em curso.





