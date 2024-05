RS terá geada terça (14) e quarta (15) e a volta da chuva na sexta-feira (17)

CLAUDINEI QUEIROZ

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As chuvas deram uma trégua ao Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (13), o que ajudou o nível dos rios a baixar nos vales. No entanto, a passagem de uma frente fria mais intensa sobre a região sul do país e o o ingresso de uma massa de ar frio e seco provocará uma queda brusca das temperaturas, com a expectativa até de geada.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), os chuviscos em grande parte do estado nesta segunda, aliados ao vento, especialmente na faixa leste, incluindo a região metropolitana de Porto Alegre, ajudou no declínio das temperaturas.

Assim, tanto terça (14) quanto quarta-feira (15) terão o tempo seco e frio no estado. A geada deve ocorrer ao amanhecer desta terça em parte da campanha gaúcha e na fronteira com o Uruguai.

"Na quarta, por sua vez, os ventos diminuem de intensidade e o frio aumenta. Neste dia, a previsão indica a formação de geada em grande parte do Rio Grande do Sul, principalmente na região serrana e metade sul, incluindo a campanha gaúcha", informa o boletim do Inmet.

De acordo com a previsão do instituto, as temperaturas mínimas vão oscilar entre 2°C e 4°C no sul e na serra e, em torno dos 7°C e 8°C na capital e Grande Porto Alegre. As máximas em alguns municípios da serra gaúcha não passarão dos 10°C.

Na quarta-feira, de acordo com os dados do Inmet, o ar frio e seco ganha força e o amanhecer do dia pode ter mínima de 0°C a 1°C, com possibilidade de geada moderada a forte em alguns pontos. Na região da campanha e serra, as mínimas ficarão em torno dos 2°C. O período da tarde será de temperaturas baixas na maior parte do estado.

Entre quinta (16) e sexta-feira (17), a previsão indica o retorno da chuva no estado, porém, sem volumes expressivos, a princípio. Isso ocorre devido à passagem de um novo sistema frontal, que provocará volumes de chuvas que podem vir acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento na região, especialmente em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, diz o Inmet.

O instituto reforça que, devido à situação das cheias e ao solo encharcado em diversos municípios do estado gaúcho, qualquer volume de chuva merece atenção neste momento.

O boletim também previu o tempo para o estado de 21 a 29 deste mês. Segundo os dados, haverá pancadas de chuvas que podem superar 90 mm no centro-leste gaúcho e de Santa Catarina, além do sul do Paraná. No restante da região sul, a previsão é de menores acumulados de chuva.

