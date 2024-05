Mulher se emociona ao ver o seu cão em resgate nas cheias: "Único amigo"

O vídeo do emocionante reencontro entre uma mulher e seu cão durante as enchentes no Rio Grande do Sul viralizou nas redes sociais.

No vídeo, a mulher, a bordo de um barco, aponta à frente, emocionada ao avistar seu cão. "Olha ali. Não posso acreditar que é ele. Ele está vivo", exclama emocionada.

Enquanto segue pela área inundada, ela continua expressando sua emoção. "Estou vindo te buscar. Você é meu único amigo. Não posso acreditar", diz, revelando que tem o animal de estimação há 15 anos.

Após as enchentes que devastaram grande parte da região, muitos animais estão sendo resgatados. O vídeo captura o esforço das pessoas em encontrar seus animais perdidos durante a tragédia.

As pessoas a bordo do barco se aproximam do cão, que está sobre destroços, e o ajudam a entrar na embarcação.

No interior do barco, a mulher abraça carinhosamente seu amado animal.



Veja as imagens na galeria acima.

