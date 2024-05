Com câncer, mulher dorme no carro para abrigar em casa 110 cães e gatos

O amor incondicional pelos animais guia a vida de Maria Benedita Thomaz Zanucoli, uma dona de casa de 60 anos, residente na Chácara Flora, em Araraquara, São Paulo.

Mesmo usando um andador e enfrentando doses diárias de morfina devido ao tratamento contra um câncer na bacia, Maria não deixa de cuidar (com imensa dedicação) de 110 cães e gatos ao lado de seu marido, Joel Zanucoli, de 56 anos.

Seu amor pelos animais é tão grande que eles cederam sua própria casa para eles, enquanto o casal dorme em um carro até conseguir concluir a construção de um espaço para abrigá-los, conforme relatado pelo G1.

"Estamos vivendo no carro há cerca de 10 meses a 1 ano, porque dentro de casa agora é o lar dos meus filhos de quatro patas. Vamos permanecer aqui até eu conseguir terminar a construção do canil e eles terem o próprio espaço novamente. Faço de tudo e mais um pouco por eles", disse Maria.

Maria dorme nos bancos dianteiros do carro, enquanto seu marido, por ser maior, dorme no banco traseiro do passageiro. Embora o sono não seja o ideal, eles sacrificam seu conforto pelo bem-estar dos animais.

Para manter os animais alimentados, limpos e pagar as contas, Maria depende de doações e da venda de pizzas.

Além do desafio de viver no carro, Maria enfrenta uma batalha contra o câncer há 12 anos, o mesmo período em que começou a resgatar animais abandonados e maltratados.

Foi após sua primeira sessão de quimioterapia que uma cadela apareceu em sua vida. A cadelinha sem-teto, chamada 'Magrela', estava abandonada em Araraquara, e Maria não hesitou em adotá-la. Para sua surpresa, a cadela estava grávida e assim chegaram Tor, Dara, Cher, Nina e Scooby.

"Sempre amei animais e queria resgatá-los, mas tinha medo. Depois veio o câncer, e eu pensei que se Deus me desse força para lutar contra a doença, Ele me daria força para cuidar dos animais. Eu vivo à base de morfina, e tudo é por eles", enfatizou.

Morando em uma região remota na zona rural, Maria revela que muitos cães e gatos são abandonados na área. Ela os acolhe e conhece o nome de cada um deles.

Dos 110 animais, 35 são cães e 75 são gatos. Todos são castrados, desparasitados e vacinados, exceto os gatos recém-nascidos.

