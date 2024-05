Número de desaparecidos diminui no Rio Grande do Sul e chega a 53

FRANCISCO LIMA NETO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O número de desaparecidos em razão das fortes chuvas no Rio Grande do Sul diminuiu e chegou a 53, de acordo com boletim divulgado pela Defesa Civil, às 9h, desta terça-feira (28). Para efeito de comparação, no boletim de 6 de maio, eram 111.

A Defesa Civil do estado pede que as pessoas verifiquem se seus nomes constam na lista de desaparecidos. Se constar, a orientação é procurar a Delegacia de Polícia Civil mais próxima para verificação e regularização dos dados, com a retirada do nome da lista.

As chuvas e inundações que atingiram o estado causaram a morte de mais de 160 pessoas.

No total, 469 municípios foram afetados, 48.789 pessoas continuam desabrigadas e 581.638 foram desalojadas.

Conforme o governo gaúcho, houve o resgate de 77.712 pessoas.

O nível da água no lago Guaíba, em Porto Alegre, segue abaixo dos 4 metros nesta terça-feira (28). Chegou a 3,71 metros às 6h15 no cais Mauá, onde a cota de inundação é de 3 metros.

Segundo o IPH (Instituto de Pesquisas Hidráulicas) da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), a previsão atual indica recessão da cheia, com níveis ainda elevados, mas em declínio lento nos próximos dias.

Oscilações podem ocorrer devido a entrada de ventos, elevando os níveis do Guaíba temporariamente durante o processo de descida.

Na madrugada desta terça foi aberto para o trânsito o terceiro corredor humanitário em Porto Alegre. A pista é um acesso alternativo à saída da capital. O trecho, de 300 metros, fica na avenida Assis Brasil, entre a Fiergs e a Freeway, no bairro Sarandi, zona norte da cidade.

A abertura do corredor permite que caminhões que saem da zona norte possam usar a avenida Assis Brasil para deixar a cidade, sem a necessidade de deslocamento até o centro para seguir para o litoral e outros estados.

Por causa da nova ameaça de chuva, as aulas foram suspensas no município, tanto na rede pública quanto na privada, na segunda e terça -as escolas já haviam sido fechadas na quinta passada e o período de suspensão foi ampliado.

SITUAÇÃO NO RS APÓS CHUVAS

169 mortes

53 desaparecidos

806 feridos

48.789 desabrigados (quem teve a casa destruída e precisa de abrigo do poder público)

581.638 desalojados (quem teve que deixar sua casa, temporária ou definitivamente, e não precisa necessariamente de um abrigo público -pode ter ido para casa de parentes, por exemplo)