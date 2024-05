Idosa adota sapa, a chama de Sophia Loren e ainda faz roupinhas

Uma história inusitada e comovente vem chamando atenção na cidade de Florânia, no interior do Rio Grande do Norte. Maricéo Cruz, uma idosa de 82 anos, decidiu adotar uma sapa que frequentava sua casa com frequência.

Com suas visitas noturnas, a simpática sapa conquistou o coração de Maricéo, que a batizou de Sophia Loren, em homenagem à famosa atriz italiana. A relação entre as duas se tornou tão próxima que a idosa a considera como sua própria filha.

"Ela anda por aí e à noite vem tomar banho aqui debaixo da minha planta. Ficou minha amiga e não fala da vida de ninguém", conta Maricéo ao G1, com bom humor.

A idosa dedica cuidados especiais à sua "filha peluda". Ela dá banho em Sophia Loren, a seca com carinho e até mesmo confecciona roupinhas sob medida para a sapa se sentir ainda mais em casa. "Eu dou banho nela, seco ela com uma toalhinha e coloco ela para dormir na minha almofada", relata Maricéo.

A história de Maricéo e Sophia Loren demonstra que o amor e a compaixão não têm limites. A idosa encontrou na sapa uma companhia fiel e a sapa, por sua vez, encontrou um lar acolhedor e cheio de carinho.

