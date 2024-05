Brasileiro conquista recorde no Guinness com rotação de pé de 210 graus

Renato Bayma Gaia, natural do Brasil, entrou para o Guinness World Records com uma façanha impressionante: a maior torção de pé do mundo, alcançando uma rotação de 210 graus. O feito, anunciado pelo Guinness na quarta-feira (29), supera os recordes anteriores, que giravam em torno de 180 graus.

Renato, que já detém outros dois recordes no Guinness relacionados à língua, revelou ter descoberto sua habilidade única há 30 anos. "Nunca pratiquei, é algo natural", afirma.

Com humor, ele brinca que o talento é uma homenagem ao Curupira, figura do folclore brasileiro com os pés virados para trás, e também uma referência ao seu time do coração, o Palmeiras, conhecido por suas viradas épicas.

Para oficializar o recorde, Renato precisou realizar a rotação máxima do pé sob a supervisão de avaliadores do Guinness, sem usar as mãos ou qualquer outro auxílio, e sem mover a parte superior do corpo.

[Legenda]© Divulgação/Guinness World Records

