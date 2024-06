Acidente entre caminhão tanque e carro causa incêndio na rodovia Anchieta

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um carro de passeio bateu na traseira de um caminhão-tanque carregado de gasolina na rodovia Anchieta, em São Bernardo do Campo.

Após colisão, um incêndio foi registrado. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o local, no km 22 da via, sentido litoral, na noite da sexta-feira (31).

Ninguém ficou ferido. O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros na madrugada deste sábado (1º).

Motorista do carro não foi localizado pela polícia. O veículo dele foi entregue a familiares, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. O caso é investigado pelo 3º DP de São Bernardo do Campo.

