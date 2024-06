Incêndio atinge parte alta do Parque Nacional do Itatiaia, no RJ

JORGE ABREU

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um incêndio atinge nesta sexta-feira (14) a parte alta do Parque Nacional do Itatiaia, no interior do Rio de Janeiro, na divisa com Minas Gerais. A informação foi confirmada pela concessionária responsável pelo local. As chamas ainda não foram controladas.

Em nota, a Parquetur informou que neste sábado (15) a área afetada será fechada, e medida poderá seguir no domingo (16). A concessionária disse que segue às orientações do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) e apoia as ações de controle do fogo.

A causa do fogo não foi divulgada.

"Os eventos programados para o marco do início da temporada de montanhas que ocorrerão na parte baixa amanhã, dia 15, estão mantidos. Já a abertura da parte alta prevista para domingo, 16 de junho, está sujeita a confirmação", diz o comunicado.

Considerado o primeiro parque nacional do Brasil, o Itatiaia foi criado em 1937, e fica localizado na Serra da Mantiqueira, que ocupa os municípios de Itatiaia e Resende, no Rio de Janeiro, e Bocaina de Minas e Itamonte, em Minas Gerais.

O Pico das Agulhas Negras (ponto culminante) tem altitude que varia de 600 a 2.791 metros, com um relevo formado por montanhas e diversas elevações rochosas. Já na região do Planalto do Itatiaia, ou parte alta, é possível encontrar campos de grande altitude, além dos vales suspensos, local onde nascem os rios.

O parque possui nascentes de 12 bacias hidrográficas regionais importantes, responsáveis por drenar a água para duas bacias: a do rio Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, e a do rio Grande, afluente do rio Paraná. Na parte baixa, há cursos d'água e espaços para visitação.