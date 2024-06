Mais da metade dos alunos brasileiros tem baixo nível de criatividade, diz Pisa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais da metade dos estudantes brasileiros de 15 anos tem baixo nível de pensamento criativo para solucionar problemas sociais e científicos, segundo os resultados do Pisa, uma das principais avaliações internacionais de qualidade da educação básica.

Os dados foram divulgados nesta terça-feira (18) pela OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) e mostram que 54,3% dos jovens chegam a essa idade sem desenvolver um pensamento considerado criativo.

Na média, os países membros da OCDE têm 33% dos estudantes dessa idade com nível de pensamento criativo considerado baixo.

Dos 56 países avaliados, o Brasil ficou no fim da lista, na 44ª posição, atrás de nações como a Costa Rica, Jamaica, Colômbia e Peru.

O Pisa (Programa Internacional de Avaliação de Estudantes) tradicionalmente avalia os conhecimentos dos alunos de 15 anos em matemática, ciências e leitura. Há uma década, o Brasil tem registrado baixo desempenho em todas essas áreas analisadas.

Os países com melhor desempenho nas questões que avaliaram a criatividade foram Singapura, Coreia do Sul, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Estônia e Finlândia.

As questões que avaliaram o pensamento criativo foram feitas na mesma prova aplicada em 2022. Elas pediam para os alunos, por exemplo, escrever em uma tirinha um diálogo entre o planeta Terra e o Sol ou dar sugestões de como tornar uma biblioteca mais acessível para pessoas com deficiência.

Segundo o relatório da OCDE, em todos os países as meninas superaram os meninos em pensamento criativo. Elas tiveram melhor desempenho em todas as habilidades avaliadas, como melhor capacidade de se expressar de forma escrita ou visual e resolver problemas. No Brasil, a diferença entre elas e eles foi de 3 pontos, o que representa cerca de um ano escolar.