Jovem morre após ar-condicionado explodir durante manutenção em SC

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um jovem de 19 anos morreu enquanto trabalhava em um aparelho de ar-condicionado em um prédio em Balneário Camboriú na manhã desta sexta-feira (21).

O jovem trabalhava junto com o pai. Os dois faziam manutenção do equipamento em um dos apartamentos, segundo relatos ao Corpo de Bombeiros. O edifício fica na região do centro da cidade.

Pai ouviu um barulho de explosão por volta das 11h e encontrou filho caído. O homem estava dentro do apartamento quando ouviu o ruído. Ele viu que o rapaz tinha caído de uma altura de 3 metros, em uma área externa abaixo do apartamento.

A vítima já estava morta quando o socorro chegou. O jovem estava caído, com um grande ferimento no rosto e sem sinais vitais.

Bombeiros encontraram um compressor de ar com sinais de rompimento. Na área da queda, também havia diversas peças espalhadas. A guarnição dos bombeiros fez os procedimentos necessários e aguardou a chegada da Polícia Militar e da Polícia Científica.

A Polícia Civil informou que investiga o caso. A corporação disse que não é possível passar mais informações a respeito da morte.

