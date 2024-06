Defesa Civil de Porto Alegre alerta para risco de temporal com granizo

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - A Defesa Civil de Porto Alegre emitiu um alerta neste sábado (22) para o risco de temporal com "ventos intensos" e "eventual queda de granizo".

A previsão é que os eventos climáticos atinjam a cidade durante a madrugada de domingo até o final da manhã de segunda (24). Segundo a Defesa Civil, a capital pode receber entre 20 e 45 milímetros por hora de chuva ou 55 milímetros por dia -já os ventos podem ficar entre 40 e 70 quilômetros por hora.

"Condições estarão favoráveis para ocorrências de corte de energia elétrica, queda de árvores e alagamentos", alerta o órgão. A capital foi um dos municípios do Rio Grande do Sul a serem atingidos pelas enchentes nos últimos meses. Ao todo, 478 cidades sofreram impactas e 177 pessoas morreram em decorrência das fortes chuvas no estado.

Recomendação da prefeitura é que moradores se abriguem em locais seguros e mantenham-se afastados de "postes, árvores e placas de sinalização". "A Comissão Permanente de Atuação em Emergência acompanha as atualizações da previsão do tempo e mantém equipes prontas para prestar assistência à população", afirma a Defesa Civil.

O nível do Guaíba era de 3,20 metros às 15h15 de hoje. Em maio, quando a cidade foi atingida pelas chuvas mais fortes, o nível ultrapassou os cinco metros.

Em caso de dúvidas e emergências, a população pode ligar para a Defesa Civil (199) ou Corpo de Bombeiros (193).