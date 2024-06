Novas chuvas afetam mais de 70 cidades no Rio Grande do Sul

PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - Ao menos 74 cidades do Rio Grande do Sul informaram algum transtorno por causa da chuva desde o fim de semana até a manhã desta segunda-feira (24), segundo a Defesa Civil gaúcha.

Em Porto Alegre, três comportas do sistema de proteção contra cheias serão fechadas preventivamente. O nível do Guaíba atingiu 3,39 metros às 9h15 na régua instalada próxima à Usina do Gasômetro, na orla da capital.

O nível estava 2 cm abaixo do registrado às 6h15. A cota de alerta é de 3,15 metros e a de inundação é 3,60 metros.

Segundo o Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos), o fechamento ocorre pela cheia dos afluentes do Guaíba e a ação do vento sul que represa as águas do lago.

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) informou que há bloqueios nas avenidas Guaíba e Pinheiro Machado, na zona sul da capital, por acúmulo de água na pista.

Na zona norte, a queda de energia na Estação de Bombeamento (Ebat) Carlos Gomes durante a manhã colocou os bairros Bom Jesus, Petrópolis, Três Figueiras e Chácara das Pedras em alerta para a falta de água. O Dmae informa que aguarda a concessionária do sistema para fazer a religação.

Na cidade de Guaíba, a 32 km de Porto Alegre, a Defesa Civil municipal divulgou alerta durante a madrugada para que as pessoas que se encontram em áreas de alagamento procurem locais seguros ou o abrigo localizado no ginásio do Coelhão. O órgão monitora a situação.

Mais de 10 mil imóveis foram atingidos pela inundação ocorrida na cidade no início de maio, durante o fenômeno climático extremo no Rio Grande do Sul.

O município de quase 93 mil habitantes foi inundado pela cheia do lago Guaíba e o transbordamento do rio Jacuí. Segundo o governo estadual, 22.768 habitantes (24,5% da população) foram diretamente atingidos pelas enchentes.

Em Eldorado do Sul, o rio Jacuí estava em 4,63 metros às 6h, caindo 6 cm desde a última medição à meia-noite, e abaixo do nível de alerta de 5 metros.

O rio ficou próximo da cota de inundação de 6 metros com as chuvas que atingiram o estado na semana passada, chegando a 5,5 metros na última quarta-feira (19), e baixando desde então. O Jacuí está em alerta de inundação a partir de Cachoeira do Sul, na região dos vales, até as 19h desta segunda.

Eldorado do Sul foi a cidade que sofreu o maior impacto das cheias no Rio Grande do Sul: 80,8% de sua população foi afetada.

Há um alerta do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) para ventos intensos de até 60 km/h e queda de granizo até as 15h desta segunda-feira no norte gaúcho e no sul de Santa Catarina.

A metade sul do Rio Grande do Sul está sob alerta de declínio de temperatura maior que 5°C até a manhã de terça-feira (25).