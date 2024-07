Piloto morre após helicóptero cair ao encostar em fio elétrico no Pará

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem morreu após o helicóptero que ele pilotava cair no município de Brasil Novo (PA) no último sábado (29).

O helicóptero teria caído após encostar em um fio de energia elétrica. As informações são da Delegacia de Brasil Novo, que investiga o acidente aéreo.

O piloto Rosivaldo José Cardoso fazia fotografias aéreas de uma propriedade rural. O homem é de Nova Aurora (PR) e estaria no Pará a trabalho no dia do ocorrido.

O CENIPA (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos) informou ao UOL que não foi notificado oficialmente. Apesar disso, disseram em nota ''estarem apurando os fatos acerca dessa possível ocorrência''.

Familiares disseram pelas redes sociais que o translado do corpo de Rosivaldo será feito amanhã. No entanto, ainda não há um horário definido para chegada. Nas redes, o piloto compartilhava os voos que fazia.