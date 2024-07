São Paulo terá dias secos e temperaturas baixas nesta semana

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A capital paulista terá um início de semana com manhãs frias e temperatura amena à tarde, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura.

A segunda-feira (15) na capital paulista começa com muitas nuvens e termômetros na marca dos 13° C ainda nesta madrugada. A temperatura mínima é típica desta época e está dentro da média histórica para julho.

No decorrer do dia, o sol aparece entre muitas nuvens e a temperatura máxima dever chegar a 22° C. A umidade do ar pode cair a 60%. Será mais um dia sem previsão de chuva.

Na terça-feira (16) o cenário é o mesmo. A madrugada deve registrar sensação de frio com termômetros ao redor dos 13° C. No período da manhã, muitas nuvens, porém com aberturas de sol.

A temperatura máxima não sobe muito, com previsão de máxima de 21° C durante a tarde. O valor está abaixo da média de julho, que é de 23°C.

As taxas de umidade do ar permanecem elevadas com valores mínimos próximos aos 60%.

As simulações atmosféricas mais recentes continuam indicando tempo fechado com poucas aberturas de sol nos próximos dias.

A sensação de frio permanece até a sexta-feira (19), quando as temperaturas passam a se elevar um pouco com o ar frio de origem polar gradativamente perdendo intensidade.

