Justiça manda prender influenciador suspeito de atropelar homem que havia acabado de casar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Justiça do Rio de Janeiro decretou a prisão temporária do influenciador Vitor Vieira Belarmino, suspeito de atropelar e matar um homem que atravessava a avenida Lúcio Costa, no Recreio dos Bandeirantes, na noite de sábado (13). Ele ainda não foi localizado pela polícia e sua defesa não se manifestou.

Segundo o inquérito policial, o influenciador dirigia em alta velocidade quando atropelou Fábio Toshiro Kikuta, que acabara de sair de um hotel em direção à praia, ao lado da mulher.

Os dois haviam celebrado o casamento no mesmo dia, em Guaratiba, e passariam a lua de mel no hotel à beira da praia. A mulher não sofreu ferimentos.

A investigação da polícia aponta o provável consumo de bebida alcoólica dentro do carro, uma BMW conversível. Além de Vitor, cinco mulheres estavam no veículo de luxo.

Várias testemunhas apontaram o influenciador como motorista do veículo. Ele é acusado de fugir do local sem prestar socorro à vítima.

Uma das testemunhas, um motoboy que disse que chegou a diminuir a velocidade da moto para o casal atravessar, afirmou à polícia que o corpo de Fábio bateu no capô da BMW e caiu dentro do carro.

Segundo ele, logo em seguida o carro de luxo diminuiu a velocidade, e os ocupantes arremessaram o corpo para fora, com o veículo em movimento. Depois disso, fugiram do local.

A BMW foi encontrada na garagem do influenciador, no condomínio Villaggio Del Mare, na Barra da Tijuca, com marcas do acidente e bebida alcoólica. A perícia apontou que houve derramamento de vinho dentro e fora do carro. Além disso, a polícia encontrou uma taça quebrada no interior do veículo.

O motoboy entregou à polícia uma peça plástica da BMW que encontrou na tentativa de seguir o carro e anotar a placa. Segundo outra testemunha, o influenciador foi visto mexendo no capô após o atropelamento.

O caso é investigado pela 42ª Delegacia de Polícia, no Recreio dos Bandeirantes.

Leia Também: Influenciador foge após atropelar e matar noivo após casamento