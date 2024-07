Lençóis Maranhenses são eleitos Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses foi reconhecido nesta sexta-feira (26) como Patrimônio Natural da Humanidade, pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), durante cerimônia realizada na Índia.

Conhecido pela sua vasta paisagem desértica, ele é o maior parque de dunas do Brasil, com área de 155 mil hectares. O lugar se destaca também pelas lagoas de água quente e cristalina, que fazem dele um dos destinos mais procurados no país.

O lugar foi listado pelo jornal The New York Times como um dos melhores destinos turísticos do mundo em 2023.

Em agosto do ano passado, os Lençóis Maranhenses receberam a última visita técnica dos avaliadores da União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN, na sigla em inglês), para o processo de validação das informações da candidatura do parque. O processo foi submetido a um comitê que concede o título internacional.

A missão foi acompanhada por representantes do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), do MMA (Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima) e do governo do Maranhão.

Os Lençóis Maranhenses são protegidos desde 1981, quando ganharam status de parque nacional.

Além dos Lençóis Maranhenses, a Unesco já reconheceu outros atrativos brasileiros como Patrimônio Natural da Humanidade.

Até então a lista tinha sete locais:

- Complexo de Conservação da Amazônia Central (AM)

- Reservas Sudeste da Mata Atlântica (PR/SP)

- Área de Conservação do Pantanal (MT/MS)

- Áreas Protegidas do Cerrado (GO)

- Parque Nacional do Iguaçu (PR)

- Reservas da Mata Atlântica da Costa do Descobrimento(BA/ES)

- Ilhas Atlânticas Brasileiras (PE/RN)