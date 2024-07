Idoso morre após cair de 4º andar enquanto limpava placas solares em MG

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem morreu após cair do quarto andar do prédio em que morava na noite deste domingo (28) em Uberlândia (MG).

O idoso de 76 anos estava limpando as placas solares instaladas no seu telhado. O acidente ocorreu em um edifício na rua Atílio Valentini, no bairro Santa Mônica.

Bombeiros encontram homem caído e com muito sangue. Segundo a corporação, ele também teve um esmagamento do crânio e morreu no local.

Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte. O corpo do idoso foi encaminhado para exame de necropsia. A corporação informou que aguarda a conclusão das perícias.